Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Отмечается, что Шнуров установил в здании бывшей прачечной Императорского двора на углу набережной Фонтанки и улицы Чайковского подъемные ворота и парковал свой BMW около года.

Однако соседи пожаловались на импровизированный гараж, и «поле легкого внушения со стороны ЖКС» ворота были демонтированы.

Ранее экс-супруга Шнурова Матильда рассказала, как вывела бывшего мужа из запоя.