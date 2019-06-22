Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Отмечается, что Шнуров установил в здании бывшей прачечной Императорского двора на углу набережной Фонтанки и улицы Чайковского подъемные ворота и парковал свой BMW около года.
Однако соседи пожаловались на импровизированный гараж, и «поле легкого внушения со стороны ЖКС» ворота были демонтированы.
Ранее экс-супруга Шнурова Матильда рассказала, как вывела бывшего мужа из запоя.