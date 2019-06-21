Тысячи людей требуют от Netflix закрыть сериал Amazon

<img src="//img.gazeta.ru/files3/3/12025003/RTX6BOTQ-pic905-895x505-33451.jpg">

Христианские активисты потребовали от Netflix закрыть сериал «Благие знамения», который не имеет отношения к сервису. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 20 тысяч человек подписали петицию с требование закрыть сериал на Netflix, который выпустил видеосервис Amazon Prime.

Как отмечается, активисты возмущены тем, что в «Благих знамениях» у бога женский голос.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала «Благие знамения» по Нилу Гейману и Терри Пратчетту.