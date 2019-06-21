Тысячи людей требуют от Netflix закрыть сериал Amazon
Христианские активисты потребовали от Netflix закрыть сериал «Благие знамения», который не имеет отношения к сервису. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, 20 тысяч человек подписали петицию с требование закрыть сериал на Netflix, который выпустил видеосервис Amazon Prime.
Как отмечается, активисты возмущены тем, что в «Благих знамениях» у бога женский голос.
Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала «Благие знамения» по Нилу Гейману и Терри Пратчетту.