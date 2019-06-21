Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной. Об этом сообщает Comicbook.

По словам Файги, студия продолжает вести с Ривзом переговоры и договаривается о том, чтобы он снялся в фильмах киностудии.

«Я не знаю пока, будет ли Ривз сниматься у нас», — отметил Файги.

Он подчеркнул, что, если актер согласиться, то для него специально подберут «хорошую роль».

Ранее сообщалось, что в Сети восхитились поступком Киану Ривза.