Съемки приквела «Игры престолов» начались в Северной Ирландии
На территории Северной Ирландии начались съемки приквела сериала HBO «Игра престолов», сообщает Belfast Telegraph.
Новый проект получил название «Долгая ночь», он повествует о событиях, произошедших за тысячу лет до войны Семи королевств.
По предварительным данным, на главную роль приглашена Наоми Уоттс.
Ранее актриса Лена Хиди призналась, что королева Серсея Ланнистер, которую она сыграла в фантастическом сериале «Игра престолов», потеряла ребенка.