Умирающая от рака Яковлева рассказала, зачем выйдет на сцену

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева рассказала, что намерена исполнить роль в спектакле «Две женщины и лейтенант» для того, чтобы заработать деньги на борьбу с раком. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам актрисы, она не хочет «клянчить» деньги на лечение и собирается их заработать.

«Таня Москвина специально для меня написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант», чтобы я играла, когда самочувствие позволяет», — сказала Яковлева.

Ранее умирающая от рака Яковлева заявила о предательстве.