Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину

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Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильма Marvel, предложил сделать супергероя женщиной. Об этом сообщает ComicBook.

По данным портала, актер предложил включить Железное сердце, женская версия Железного человека в комиксах, в киновселенную Marvel.

Как отмечается, Дауни-младший высказался об этом на мероприятии Gene Siskel Film Center Gala.

При этом в Marvel пока не прокомментировали предложение Роберта Дауни-младшего.

Ранее стал известен гонорар Роберта Дауни-младшего за фильм «Мстители: Война бесконечности».