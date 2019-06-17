Обнаружена пропавшая картина Левитана

Служба национальной безопасности Армении обнаружила картину Исаака Левитана «Этюд. Весенний пейзаж», похищенную более 20 лет назад из Национальной галереи страны, передает РИА «Новости».

СНБ получила сведения о том, что двое граждан Армении пытаются продать картину.

Преступников схватили сразу после совершения сделки.

В январе 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения из залов и кабинета директора Национальной галереи в 1951 -1992 годах десяти музейных экспонатов, в том числе холста Левитана.

Преступление тогда не было раскрыто, похищенные музейные экспонаты найти не удалось.