Обнаружена пропавшая картина Левитана

Исаак Ильич Левитан

Служба национальной безопасности Армении обнаружила картину Исаака Левитана «Этюд. Весенний пейзаж», похищенную более 20 лет назад из Национальной галереи страны, передает РИА «Новости».

СНБ получила сведения о том, что двое граждан Армении пытаются продать картину.

Преступников схватили сразу после совершения сделки.

В январе 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения из залов и кабинета директора Национальной галереи в 1951 -1992 годах десяти музейных экспонатов, в том числе холста Левитана.

Преступление тогда не было раскрыто, похищенные музейные экспонаты найти не удалось.