Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», раскритиковала смерть своего персонажа в сериале. Об этом сообщает The Guardian.
«Я хотела для нее лучшей смерти», — заявила Хиди.
По ее словам, сценаристы последнего сезона сериала не смогли угодить всем фанатам.
Она также добавила, что испытывает смешанные чувства из-за того, какой была смерть ее героя.
Ранее сообщалось, что Джон Сноу попросил прощения за финал «Игры престолов».