Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/12341167/1hbo-pic905-895x505-21848.jpg">

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», раскритиковала смерть своего персонажа в сериале. Об этом сообщает The Guardian.

«Я хотела для нее лучшей смерти», — заявила Хиди.

По ее словам, сценаристы последнего сезона сериала не смогли угодить всем фанатам.

Она также добавила, что испытывает смешанные чувства из-за того, какой была смерть ее героя.

Ранее сообщалось, что Джон Сноу попросил прощения за финал «Игры престолов».