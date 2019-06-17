Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде

Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Галделли объявил себя Джорджем Клуни и начал продавать одежду от его имени.

Как отмечается, итальянец также утверждал, что бизнес был открыт с разрешения актера.

Однако, Клуни в суде обвинил Галделли в использовании его имени с целью обмана.

Ранее сообщалось, что Джордж Клуни предрек Меган Маркл судьбу принцессы Дианы.