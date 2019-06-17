«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, картина собрала 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа.
Как отмечается, второе место занимает мультфильм «Тайная жизнь домашних животных - 2», который собрал более 121 млн рублей за выходные.
При этом тройку лидеров замыкает «Аладдин», который собрал за уик-энд более 75 млн рублей.
Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл».