Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом

В Сети появилась видеозапись, на которой голливудский актер Том Хэнкс грабит сувенирную лавку в Лос-Анджелесе.

Ограбление актер совершил в рамках съемок шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

На записи видно, как Хэнкс заходит в лавку, выносит собственное картонное изображение и несколько статуэток «Оскара», произнося фразу «я – Том Хэнкс. И я забирают эти вещи».

После съемок товары оплатил охранник актера.

Ранее ведущий заявил актеру, что тот никогда не был замешан в скандалах и призвал его «совершить ограбление».