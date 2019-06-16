Дэниел Крэйг отрабатывает роль Бонда в гипсе

Британский актер Дэниел Крэйг приступил к тренировкам для очередной роли Джеймса Бонда после перенесенной операции, сообщают СМИ.

Отмечается, что актер сможет вернуться к работе в течение недели.

Крэйг, который исполнит главную роль в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде, перенес операцию из-за полученной на съемках травмы.

Создатели саги подчеркнули, что травма не повлияет на дату выхода премьеры, намеченной на весну 2020 года.

Кроме того, на съемках фильма произошел взрыв, в результате инцидента пострадал сотрудник площадки.