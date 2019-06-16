Названа причина госпитализации Галины Волчек

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек отправилась в больницу в связи с плановым медицинским обследованием, передает ТАСС.

Представитель театра сообщила, что жизни артистки ничего не угрожает.

Волчек оказалась в отделении кардиологии института им. Вишневского, сколько времени она там проведет — неизвестно.

Ранее президент Владимир Путин поздравил Волчек с 85-летием.

В 1956 году, будучи выпускницей школы-студии МХАТ, она вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Олегом Квашой и другими основала студию молодых актеров, получившую впоследствии хорошо известное на всю страну название «Современник».