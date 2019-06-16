Врачи рассказали о состоянии Алибасова

Продюсер Бари Алибасов до сих пор остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

«Вечером температура была 36,6, утром — 36,8», — уточнил сотрудник больницы.

Ранее сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца. По его словам, продюсер чувствует себя намного лучше.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.