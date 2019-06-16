Ленни Кравиц поделился эмоциями от возвращения в Россию

Американский исполнитель Ленни Кравиц выступил на 30-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что выступление музыканта продолжалось 1,5 часа, на протяжении которых гости фестиваля танцевали.

«Русские братья и сестры! Как прекрасно снова вернуться в Россию, я счастлив», — сказал Кравиц, начиная концерт.

Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц выступит в России.

ХХХ Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 9 по 16 июня.