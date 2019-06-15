Звезда «Игры престолов» сыграла королеву амазонок
Британская актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая рыцаря Бриенну Тарт в сериале «Игра престолов», получила роль в театральной постановке по комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», передает ФАН.
Премьера прошла в Лондоне 12 июня. Кристи воплотила на сцене образ королевы амазонок Ипполиты.
Спектакль поставил Николас Хитнер, известный современной интерпретацией Шекспира.
Сообщается, что премьера было прохладно принята публикой, которая посчитала происходящее на сцене бредом.
Ранее Джон Сноу попросил прощения за финал «Игры престолов».