Роскомнадзор может заблокировать сериал «Чернобыль»
Роскомнадзор занялся рассмотрением обращения о возможности блокировки сериала «Чернобыль» в России, передает РИА «Новости».
Ведомство пообещало ответить на просьбу «в установленном порядке».
С соответствующей просьбой к ведомству ранее обратилась партия «Коммунисты России».
Там заявили, что сериал «Чернобыль» превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.
Ранее последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев посетовал, что до сих пор не смог посмотреть сериал HBO «Чернобыль».