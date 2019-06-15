Родители Началовой прошли курс реабилитации

Родители покойной артистки Юлии Началовой прошли курс реабилитации в Израиле, сообщает StarHit.

Уточняется, что мать и отец певицы, пытаясь справиться с потерей, обратились за помощью к психологам в одной из израильских клиник.

С предложением пройти курс лечения к ним обратился один из поклонников Началовой.

Виктор Началов заявил, что в клинике им с супругой очень помогли. В то же время он добавил, что до сих пор старается избегать разговоров о дочери.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от остановки сердца на фоне абсцесса. Ей было 38 лет. У артистки осталась несовершеннолетняя дочь Вера.