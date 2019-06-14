Вероника Кастро отреагировала на смерть звезды «Богатые тоже плачут»
Мексиканская актриса Вероника Кастро отреагировала на смерть звезды сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Эдит Гонсалес. Об этом она написала в инстаграме.
По словам Кастро, ей очень больно, так как ее коллега умерла в возрасте 54 лет.
Она также показала свои воспоминания о скончавшейся актрисе и назвала ее работы прекрасными.
Эдит Гонсалес умерла 13 июня.
Уточняется, что три года назад у актрисы обнаружили рак яичников.
В 2017 году Гонсалес сообщила, что у нее началась ремиссия, однако в текущем году болезнь вернулась.