Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве

Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали в четверг, 13 июня, по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка. Об этом сообщает AP.

По данным полиции, 29-летняя женщина пожаловалась, что Гудинг положил руку ей на грудь без ее согласия и хотел поцеловать. По словам женщины, актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Гудинг-младший отрицает обвинения и не признает себя виновным.

Стоит отметить, что в настоящее время его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей.

Актер должен прийти в суд 26 июня, где будет решаться его мера пресечения. Известно, что максимальное наказание — тюремное заключение сроком на два года.