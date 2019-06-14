Ким Кардашьян поборолась за права заключенных в Белом доме

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила в Белом доме рядом с главой США Дональдом Трампом в поддержку прав людей, которые покидают тюрьму. Об этом сообщает AP.

По данным издания, на мероприятии, в котором поучаствовали секретари кабинета министров, активисты и бывшие заключенные, Кардашьян объявила о том, что заключенным будут помогать после их выхода на свободу. В частности, найти работу, и «оставаться на правильном пути».

«Все хотят, чтобы общество было в безопасности, и чем больше у нас… поддержки, тем безопаснее будет каждый», — добавила Кардашьян.

Как отмечается, Трамп похвалил Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян впервые показала фото четвертого ребенка.