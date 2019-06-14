Сын Алибасова не стал брать кота Куклачева

Сын Бари Алибасова отказался от предложения народного артиста Юрия Куклачева, который хотел подарить им кота. Об этом сообщает ТВЦ.

Как отмечается, Бари Алибасов-младший поблагодарил Юрия Куклачева, однако менять пропавшего кота на другого они не будут.

По его словам, в настоящее время недавно очнувшийся от медикаментозного сна отец пока не знает о том, что его любимый кот пропал. Он признался, что кот для Алибасова был на первом месте в жизни.

«Я не знаю, что делать, если кот не найдется, потому что это самое любимое существо в жизни у отца. На первом месте кот, потом «нанайцы», потом я с Людмилой Николаевной [Федосеевой-Шукшиной]», — добавил Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что Куклачев пообещал подарить кота Алибасову.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице.