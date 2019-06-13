Появился трейлер сиквела «Сияния»
Кинокомпания Warner Bros. выложила первый трейлер сиквела «Сияния» — «Доктор Сон». Об этом сообщает ТАСС.
Видеоролик был опубликован на YouTube. В главных ролях выступят Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон, а режиссером станет Майк Флэнеган.
Картина также снята по роману американского писателя Стивена Кинга.
Фильм расскажет о событиях, произошедших годами позже «Сияния» Стэнли Кубрика (1980 год).
Ранее сообщалось, что вышел трейлер сиквела мультфильма «Холодное сердце».