Появился трейлер сиквела «Сияния»

Кинокомпания Warner Bros. выложила первый трейлер сиквела «Сияния» — «Доктор Сон». Об этом сообщает ТАСС.

Видеоролик был опубликован на YouTube. В главных ролях выступят Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон, а режиссером станет Майк Флэнеган.

Картина также снята по роману американского писателя Стивена Кинга.

Фильм расскажет о событиях, произошедших годами позже «Сияния» Стэнли Кубрика (1980 год).

Ранее сообщалось, что вышел трейлер сиквела мультфильма «Холодное сердце».