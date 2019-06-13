Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, «откуда берутся кретины». На сюжет обратили внимание ряд СМИ.

Негативную реакцию вызвал эфир на Первом канале от 13 июня.

В ассоциации «Аутизм - Регионы» ведущей предъявили претензии и заявили, что она «оскорбляет людей с ментальными нарушениями».

В организации заявили, что слова Малышевой являются унижением достоинства и актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью.

Представитель Малышевой заявил, что ее реакция на претензии последует позже.

Ранее Елена Малышева рассказала о массовом истреблении женщин старше 50 лет.