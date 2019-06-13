Вскрылась афера с котом Бари Алибасова

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Сын Бари Алибасова рассказал, что неизвестные вернули другого кота и забрали вознаграждение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в результате произошедшего они потеряли 800 тыс. рублей, а в их офисе в настоящее время находится чужое животное.

«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули», — заявил Алибасов-младший.

Он добавил, что когда кота после возвращения проверили, оказалось, что это другой канадский сфинкс.

«Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передач», — рассказал Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице.