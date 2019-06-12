Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

Писательница Лена Ленина раскритиковала ситуацию, которая сложилась вокруг болезни продюсера Бари Алибасова, передает сайт kp.ru.

Она осудила действия родственников и близких продюсера, и отметила, что по выходу из больницы многие вещи Алибасову сильно не понравятся.

В частности, она возмутилась, что сын продюсера «не гнушается делать селфи из больницы».

Кроме того, Ленина назвала «новой выдумкой» историю с пропавшим котом.

«Готова спорить на миллион, что кот живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина», — заявила она.

До этого стало известно, что кот породы канадский сфинкс пропал из квартиры Алибасова 11 июня, во вторник. За кота объявили награду в размере 800 тысяч рублей.