Приходько выиграла в суде у команды Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла в суде у команды бывшего главы государства Петра Порошенко компенсацию в размере около $10 тыс. Об этом она написала в своем инстаграме.

По ее словам, денежную сумму она получила за то, что ее якобы обманным путем сняли в предвыборном ролике.

Певица заявила об обмане в июне прошлого года и потребовала компенсацию в размере $20 тыс.

Она добавила, что выиграла суд совместно со своим адвокатом Иваном Кличановским.

Ранее сообщалось, что Приходько обвинила Порошенко во лжи и подлости.