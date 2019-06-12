Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.

Как отмечается, музыкант получил черепно-мозговую травму и, в результате этого, впал в кому.

На настоящий момент Владыко находится в реанимации и, по словам коллег гитариста, ситуация «очень серьезная».

Музыкальный коллектив был создан в 1989 году. Владыко был участником с момента его основания и до расформирования в 2014 году.

Тогда группа распалась на два коллектива. Вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук объявили о создании группы Trubetskoy.