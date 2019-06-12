Исчез кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что исчезновение животного произошло 11 июня в период с 18.00 до 21.00, когда в квартире проходила пресс-конференция для журналистов.

«Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры», — сказал Горжанкин.

Уточняется, что речь идет о коте породы канадский сфинкс.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.