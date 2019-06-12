В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

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В НИИ Скорой помощи им. Склифосовского проинформировали о состоянии российского продюсера Бари Алибасова, передает РИА «Новости».

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

По словам врачей, в настоящее время Алибасов находится в реанимации.

«…состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром — 36,8», — рассказали в больнице.

Ранее телеведущая Ксения Бородина раскритиковала Бари Алибасова-младшего за фото с отцом из реанимации.