В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова
В НИИ Скорой помощи им. Склифосовского проинформировали о состоянии российского продюсера Бари Алибасова, передает РИА «Новости».
Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.
По словам врачей, в настоящее время Алибасов находится в реанимации.
«…состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром — 36,8», — рассказали в больнице.
Ранее телеведущая Ксения Бородина раскритиковала Бари Алибасова-младшего за фото с отцом из реанимации.