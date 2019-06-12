Radiohead слили в Сеть неизданные записи после атаки хакеров
Группа Radiohead выложила в Сеть 18 часов неизданных записей после атаки хакеров-вымогателей. Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным вещательной корпорации, хакеры украли записи группы и потребовали $150 тысяч за их возвращение.
Как отмечается, речь идет о композициях, которые были записаны Radiohead во время работы над альбомом OK Computer.
При этом музыканты решили направить средства от продажи записей на благотворительность.
Ранее сообщалось, что Том Йорк проигнорирует включение Radiohead в Зал славы рок-н-ролла.