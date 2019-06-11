Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Гитариста группы «Бахыт-компот» не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госпограничной службы Украины.

Музыканта не пустили на Украину из-за поездки в Донецк, заявили в пресс-службе.

«Гражданин России в 2016 году совершил въезд… и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ», — добавили в госпограничной службе Украины.

В связи с этим начальник Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» решил запретить гитаристу группы «Бахыт-компот» въезд на Украину сроком на три года. Кроме того, музыканта вернули обратным рейсом.

Ранее сообщалось, что ограблена квартира лидера группы «Бахыт-Компот».