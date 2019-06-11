Урганта призвали к ответу за игнорирование темы Голунова в его шоу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/12403741/upload-RIAN_5909795.HR-pic905-895x505-16797.jpg">

Телеведущий Иван Ургант оправдался перед россиянами за то, что не затрагивал тему с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. Такое заявление появилось на странице программы «Вечерний Ургант» в инстаграме.

Как отмечается, пользователи социальной сети до этого спрашивали телеведущего о том, почему он не освещает тему с Голуновом. В ответ на это Ургант заявил, что исправится.

«Сегодняшний «Вечерний Ургант» мы сняли заранее — гости не могли сниматься в понедельник, и я не в Москве. Поэтому про Ивана завтра», — отметил Ургант.

Ранее стали известны результаты теста журналиста Голунова на наркотики.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.

Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.