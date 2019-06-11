Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона. Об этом сообщает Arab News.

Как отмечается, бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.

«Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что картина Леонардо да Винчи «Спасатель мира» (Salvator Mundi), стоимость которой оценивается в почти полмиллиарда долларов, хранится на яхте саудовского наследного прица Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.