«Как было на самом деле»: Первый канал покажет свою версию Чернобыля

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Первый канал покажет документальную картину о событиях 25-26 апреля, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, в фильме речь пойдет в том числе о действиях вертолетчиков, которые смогли остановить цепную реакцию, засыпав кратер, а также об обстоятельствах смерти академика Валерия Легасова, который участвовал в расследовании причин аварии и ликвидации ее последствий.

«Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фильм покажут 22 июня.

Ранее сообщалось, что в сериале HBO «Чернобыль» карьера ученого Валерия Легасова прекратилась после того, как он изложил свою версию катастрофы. По словам последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, он не давал подобных указаний, а, кроме него, их дать было некому. Он назвал описанное в сериале «выдумкой».