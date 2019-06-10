Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в Lexus Запашного въехала другая машина.

Однако водитель скрылся с места ДТП.

Сам Запашный остался на месте и вызвал сотрудников ГИБДД.

Ранее cообщалось, что Макс Барских чуть не лишился жизни в ДТП.