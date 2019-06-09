После отравление Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проверит маркировку и соответствие ГОСТу средства для прочистки труб «Крот», передает РИА «Новости».

Также в ведомстве выразили готовность «оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу».

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа» не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.