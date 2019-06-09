Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля «Кинотавра» выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Присутствующие в зале встретили слова актера аплодисментами.

«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — сказал Хабенский.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление российский уголовный кодекс предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.