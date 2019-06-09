Открылся фестиваль «Кинотавр»

В Сочи открылся юбилейный 30-ый российский фестиваль «Кинотавр», передает РИА «Новости».

Приветственную телеграмму направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что фестиваль вырастил множество талантливых и ярких мастеров.

Также Путин добавил, что фестиваль — это всегда большое, праздничное событие для жителей Сочи.

Фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 9 по 16 июня.

Ранее президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский рассказал, что жюри основного конкурса возглавит российский актер и режиссер Константин Хабенский.