Экс-супруга Бари Алибасова рассказала о репетиции его похорон

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Бывшая супруга продюсера Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала, что он устраивал репетицию своих похорон. Об этом сообщает НТВ.

По ее словам, Алибасову хотелось посмотреть, как все будет.

«Я на эти страшные картинки не подписывалась, я приехала, когда уже был фуршет в кафе, на «поминки», где он был переодет», — сказала Максимова.

Она добавила, что продюсер хочет, чтобы его сожгли, поэтому там была урна. Сам Алибасов переоделся в старика с усами и бородой и наблюдал за ходом поминок.

Ранее сообщалось, что Алибасов находится в тяжелом состоянии.