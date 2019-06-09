Могилу Джорджа Майкла не будут превращать в святыню

Семья известного британского певца Джорджа Майкла решила не превращать его могилу в святыню. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Как отмечается, многие фанаты исполнителя требовали сделать необычное надгробие для суперзвезды. Но в семье скончавшегося певца решили этого не делать. По их мнению, если они поставят необычное надгробие, то поклонники превратят это место в святыню и могут даже занести в туристическую карту.

«Семья попросила, чтобы на могиле не было ничего — ни камня, ни креста — чтобы фанаты не знали, где его найти», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что вышел первый посмертный сингл Джорджа Майкла.

Майкл скончался в возрасте 53 лет в конце 2016 года. Его последний крупный новый сингл – White Light – был представлен на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне.