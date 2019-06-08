Названа дата выхода фильма о Николе Тесле

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что фильм про ученого и изобретателя Николу Теслу вероятно выйдет на большие экраны в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Биковича, планируется, что про Теслу также снимут 10-серийный фильм. В настоящее время проект находится в разработке и сценарий еще не написан. Ожидаемый бюджет — $10 млн.

«Мы ожидаем, что в конце 2020 года начнем снимать, в 2021 фильм уже выйдет», — добавил Бикович.

Также актер отметил, что неизвестно, сыграет ли он в картине.