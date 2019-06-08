Алибасов не видит, не слышит и не нюхает, рассказала Лена Ленина

__is_photorep_included12397369: 1

Российская писательница и бизнесвумен Лена Ленина рассказала о проблемах со здоровьем продюсера Бари Алибасова. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

В посте она объяснила, как продюсер мог перепутать сок и жидкость для очистки труб.

«…в свои 72 года Бари Каримович почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится», — заявила Ленина.

Она добавила, что у него есть и другие проблемы со здоровьем, не имеющие отношения к произошедшему.

Ранее сообщалось, что Алибасов все еще в медикаментозном сне, «хуже не стало». Он дышит самостоятельно, без аппаратов.