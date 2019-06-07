Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями. Об этом сообщает газета «Известия».

«Трагическое стремление к «справедливости», лицемерный страх», — заявил Кончаловский.

По его словам, в конкурсе должны быть представлены самые талантливые произведения.

Он также подчеркнул, что это не должно зависеть от пола их создателя.

Ранее сообщалось, что режиссер Тигран Кеосаян пригрозил «толерантным» Каннам.