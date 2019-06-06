Создатель «Чернобыля» удивлен реакцией на сериал в странах бывшего СССР
Американский сценарист Крейг Мазин заявил, что был очень удивлен реакцией на сериал «Чернобыль» в странах бывшего СССР. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарист отметил, что очень нервничал относительно того, как его сериал будет принят в Восточной Европе, в частности на Украине, в Белоруссии и России.
Он также добавил, что реакция людей из этих стран очень его обрадовала.
По его словам, люди из бывших советских республик оценили его работу и признали, что создатели фильма постарались передать все детали с максимальной точностью, что, по их мнению, западным кинокомпаниям зачастую не удается.
Ранее сообщалось, что в России снимут свой сериал про Чернобыльскую аварию.