Создатель «Чернобыля» удивлен реакцией на сериал в странах бывшего СССР

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Американский сценарист Крейг Мазин заявил, что был очень удивлен реакцией на сериал «Чернобыль» в странах бывшего СССР. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарист отметил, что очень нервничал относительно того, как его сериал будет принят в Восточной Европе, в частности на Украине, в Белоруссии и России.

Он также добавил, что реакция людей из этих стран очень его обрадовала.

По его словам, люди из бывших советских республик оценили его работу и признали, что создатели фильма постарались передать все детали с максимальной точностью, что, по их мнению, западным кинокомпаниям зачастую не удается.

Ранее сообщалось, что в России снимут свой сериал про Чернобыльскую аварию.