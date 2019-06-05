Бари Алибасов впал в кому, пишут СМИ

Бари Алибасов, 2017 год
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продюсер Бари Алибасов впал в кому, сообщает телеграм-канал Mash.

Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее телеграм-канал сообщал о смерти продюсера, но позже его пресс-секретарь заявил, что Алибасов жив.

По его словам, информация о смерти продюсера является «бредом».