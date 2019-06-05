Суд взыскал с Лолиты более 700 тысяч рублей за ЖКХ

Басманный суд взыскал с певицы Лолиты Милявской более 720 тыс. руб. задолженности по оплате услуг ЖКХ, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

Суд решил взыскать задолженность «по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 тыс. 842 руб., пени в размере 100 тыс. руб. и расходы по уплате государственный пошлины 10 тыс. 781 руб., а всего 720 тыс. 624 руб.»

В марте Лолита отказалась платить многотысячный долг за ЖКХ.

Она заявила, что не намерена кормить ТСЖ, которое ворует у нее деньги.