The Atlantic: «Чернобыль» напомнил, как миру повезло с исчезновением СССР

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Сериал HBO «Чернобыль» напоминает о том, что мир стал лучше, чем был до этого. Об этом пишет The Atlantic.

Как отмечается, это кажется парадоксальным для людей, которые утверждают, что мы живем в плохие времена. «Чернобыль» не только напоминает, как нам повезло, что СССР прекратил свое существование, но и о том, что мы воспринимаем достижения в сфере технологий и политики как должное. При этом многие, в том числе писатель Стивен Кинг, провели параллели между катастрофой и происходящим в США в настоящее время.

Также отмечается, что сериал изображает мертвую политическую систему, во главе которой стояли опасные люди, похитившие судьбы миллиардов людей. Американцы и другие народы должны радоваться, что этой системы больше нет.

Ранее ликвидатор Чернобыля раскритиковал «Чернобыль».