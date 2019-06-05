Взрыв вышел из-под контроля на съемках 25 фильма бондианы

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На съемках 25-фильма бондианы возникли сложности с контролируемым взрывом. Об этом сообщается в твиттере картины.

Как отмечается, инцидент произошел 4 июня на съемках в студии Pinewood Studios. В результате инцидента никто на съемочной площадке не пострадал, но один из сотрудников за ее пределами получил незначительную травму. Также были повреждены декорации.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крэйг ляжет под нож из-за травмы на съемках бондианы.