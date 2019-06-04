Караулов написал заявление в прокуратуру после обвинений в вымогательстве

Телеведущий Андрей Караулов заявил, что обратился Генпрокуратуру по поводу заявления замгубернатора Сергея Пономаренко о том, что журналист якобы вымогал у него деньги.

Копию своего заявления Караулов опубликовал на своей странице в фейсбуке.

«Прошу Вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии Заксобрания, на соответствие действительности», — говорится в сообщении.

Караулов отметил, что иначе высказывания Пономаренко попадают под статьи УК о клевете и препятствование журналисткой деятельности.

Ранее первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет сюжетов.